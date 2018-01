Oblasťou spolupráce medzi slovenskými a ukrajinskými obcami je kultúra

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ulič/Veľké Slemence 14. januára (TASR) – Oblasťou spolupráce medzi slovenskými a ukrajinskými obcami je najmä kultúra. Do veľkých investičných projektov sa veľmi nepúšťajú. Ako pre TASR uviedol starosta Uliča v Sninskom okrese Ján Holinka, spolupráca s ukrajinskou stranou je pre obce dosť ťažká.vysvetlil. Skôr si ich podľa neho môže dovoliť vyšší územný celok, ktorý je finančne silnejší a má aj iné možnosti, čo sa týka personálnych záležitostí.Kedysi boli podľa Holinku projekty založené skôr na báze partnerstva.priblížil. Problémom konkrétne pre Ulič je podľa jeho ďalších slov aj vzdialenosť, keďže najbližší hraničný priechod je v Ubli, čo je približne 50 kilometrov ďaleko.Podobný problém v spolupráci s ukrajinskou stranou vidí aj Ľudovít Tóth, starosta obce Veľké Slemence v Michalovskom okrese, v ktorej sa nachádza peší hraničný priechod.uviedol pre TASR s tým, že rozbehnúť by chceli projekty hlavne v oblasti kultúry. V súčasnosti sa umelci z oboch strán hranice navštevujú v súvislosti s organizovaním rôznych kultúrnych podujatí. Ide o susedné samosprávy, v ktorých žijú obyvatelia maďarskej národnosti.Cezhraničné projekty s Ukrajincami sa nedarí realizovať ani obci Nová Sedlica v Sninskom okrese. Spoluprácu v kultúrnej oblasti však má rozbehnutú s obcou Kamjanycia pri Užhorode. Navštevujú sa napr. na festivaloch.uviedol pre TASR starosta Vasiľ Dinič. Vzťahy so susednými ukrajinskými samosprávami udržuje na úrovni kultúrnej, športovej a ochrany životného prostredia aj obec Ptrukša v Michalovskom okrese.povedal pre TASR starosta Alexander Takács.