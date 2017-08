Obranca Varela skončil v Manchestri United a vrátil sa do Penarolu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manchester 12. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United už nepočíta so službami uruguajského obrancu Guillerma Varelu.Dvadsaťštyriročný bek sa už vrátil do rodnej krajiny. Na Old Trafford prišiel v júli 2013, no za United odohral iba jedenásť zápasov. Uplynulú sezónu strávil na hosťovaní v Eintrachte Frankfurt, ale to nedopadlo vôbec dobre. Nemecký prvoligista ho potrestal za nepovolené tetovanie, z ktorého navyše dostal infekciu a nemohol nastúpiť vo finále pohára proti Borussii Dortmund, v ktorom uspeli žltočierni 2:1.Varela bude v ďalšej kariére pokračovať v domácom CA Penarol, v ktorom odštartoval svoju kariéru, informovalo BBC.