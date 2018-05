Obranca Vydarený sa vrátil do Českých Budějovíc

René Vydarený, archívna snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

České Budějovice 1. mája (TASR) - Kariéra slovenského hokejového obrancu Reného Vydareného bude pokračovať v druhej najvyššej českej súťaži. Skúsený obranca sa dohodol na zmluve na rok s ČEZ Motor České Budějovice. Juhočeský klub o tom informoval na oficiálnej stránke.Odchovanec Slovana Bratislava zamieril do Českých Budějovíc už pred sezónou 2005/2006. Klub vtedy pôsobil v českej extralige a Vydarený odohral za Budějovice 8 sezón s krátkou zastávkou v Sparte Praha. Od ročníka 2013/2014 sa klub presťahoval do Hradca Králové a Vydarený odohral pod Bielou vežou uplynulých 5 sezón. V Českých Budějoviciach medzičasom vznikol prakticky nový klub, ktorý netají ambície vrátiť do mesta najvyššiu súťaž. Vydarený má za sebou 669 zápasov v českej extralige, v ktorých získal 176 kanadských bodov.Okrem onedlho 37-ročného obrancu by mal v Českých Budějoviciach pôsobiť aj obranca Karel Pláněk, ktorý v sezóne 2017/2018 hral v HC Nové Zámky.