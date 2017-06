Obročník putuje na polročné hosťovanie z Liberca do Olomouca

Vľavo Michal Obročník. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Olomouc 19. júna (TASR) - Slovenský futbalista Michal Obročník sa zapojil do prípravy Sigmy Olomouc, ktorá sa vracia medzi českú elitu. Dvadsaťšesťročný stredopoliar prišiel do mužstva na polročné hosťovanie zo Slovanu Liberec. Informovala o tom oficiálna internetová stránka olomouckého klubu.Obročník pôsobil na Slovensku v Rimavskej Sobote a Zlatých Moravciach, hráčom Liberca bol v predchádzajúcich štyroch sezónach. V českej najvyššej súťaži odohral 37 zápasov, v ktorých dal jeden gól.Sigma Olomouc sa do českej najvyššej súťaže vrátila opäť po roku, postup si vybojovala predčasne štyri kolá pred koncom.