Obvinením voči K. Spaceymu sa zaoberá už aj prokuratúra v Los Angeles

Kevin Spacey (vpravo).

Los Angeles 12. apríla (TASR) - Prokuratúra v americkom Los Angeles preveruje obvinenie zo sexuálneho napadnutia vznesené voči americkému hercovi Kevinovi Spaceymu. Pre stanicu BBC to potvrdili oficiálne zdroje.Polícia predložila dôkazy o incidente s mužom, ktorý Spaceyho obvinil zo sexuálneho napadnutia v západnom Hollywoode z roku 1992. Hovorca 58-ročného herca sa k tejto záležitosti odmietol vyjadriť.Úrad šerifa v Los Angeles sa prípadom oscarového herca začal zaoberať vlani v decembri. Dôkazy na okresnú prokuratúru v Los Angeles predložil na posúdenie začiatkom apríla, informovala v stredu agentúra AP.Podrobnosti k danému prípadu nie sú známe.V uplynulých mesiacoch sa na adresu tohto herca a producenta vznieslo viac než 30 obvinení zo sexuálneho obťažovania či nevhodného správania.Herec Spacey sa dostal do rastúcej krízy okolo sexuálneho obťažovania v Hollywoode po tom, ako ho herec Anthony Rapp obvinil, že mu dával sexuálne návrhy ešte v roku 1986, keď mal Rapp 14 rokov a Spacey 26. Spacey reagoval, že sa na incident nepamätá, no ospravedlňuje sa, ak sa takéhoto správania "pod vplyvom alkoholu" dopustil.Londýnska Metropolitná polícia vlani v novembri informovala, že prešetruje tri obvinenia zo sexuálneho napadnutia.Už 20 "osobných obvinení" z nevhodného správania, ktorého aktérom mal byť americký herec Kevin Spacey, dostalo aj londýnske divadlo Old Vic. Spacey bol v rokoch 2004-15 umeleckým riaditeľom tejto inštitúcie.V dôsledku škandálu prišiel tento známy herec o prácu v mnohých projektoch či o pôsobenie v niektorých orgánoch. Odvolali ho napríklad z nakrúcania seriálu spoločnosti Netflix House of Cards (Dom z kariet) či thrilleru Všetky prachy sveta (All the Money in the World).