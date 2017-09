Obvinili Bratislavčana, ktorý nahlásil bombu na hlavnej stanici

Hlavná stanica, archívne foto Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Bratislava 12. septembra (TASR) – Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva policajného zboru (OR PZ) v Bratislave I vzniesol na základe zabezpečenej dôkaznej situácie obvinenie z prečinu šírenia poplašnej správy 28-ročnému Zdenovi O. z Bratislavy. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) Lucia Mihalíková.uviedla Mihalíková.Policajti odboru kriminálnej polície OR PZ podľa jej slov muža dôvodne podozrivého z nahlásenia nepravdivej správy zakrátko vypátrali a eskortovali na príslušné policajné oddelenie. Po vykonaní všetkých potrebných úkonov a vznesení obvinenia ho umiestnili do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ PZ zároveň spracoval pre prokurátora podnet k podaniu návrhu na vzatie obvineného do väzby.dodala hovorkyňa KR PZ.