Obyvatelia Venezuely zvádzajú každý deň boj o prežitie

Caracas 29. apríla (TASR) - Hlavné mesto Venezuely Caracas tento mesiac zasiahli masové protivládne demonštrácie. Ale životné podmienky jeho obyvateľov sa nezlepšili, naopak po takmer mesiaci protestov sú ešte horšie a neistejšie ako v minulosti.Demonštrácie proti vláde prezidenta Nicolása Madura si už vyžiadali najmenej 24 obetí a spôsobili ešte väčšiu polarizáciu spoločnosti.V Petare, jednej z najchudobnejších a najnebezpečnejších štvrtí Caracasu aj celej Venezuely, sa ľudia zúfalo pokúšajú zohnať potraviny. Obchody majú doskami zatlčené výklady a tvoria sa pred nimi dlhé rady. Nákup základných potravín je limitovaný na maximálne štyri balíčky ryže alebo cukru a tiež štyri fľaše s rastlinným olejom na jeden nákup.Venezuela je pritom jedným z významných svetových producentov ropy. No napriek tomuto bohatstvu sa krajina zmieta v mimoriadne hlbokej a bolestivej hospodárskej kríze a má najvyššiu infláciu na svete. Medzinárodný menový fond odhaduje, že spotrebiteľské ceny vo Venezuele v priebehu dvoch rokov stúpnu až o neuveriteľných 1700 %.Obrovská kríza a enormná inflácia vyvolávajú sociálne nepokoje. Bežní ľudia majú problém zohnať základné tovary potrebné pre život, od potravín po hygienické či čistiace prostriedky až po lieky. A spoločnosť sa stále viac rozpadá.Ale Las Mercedes, štvrť bohatých, to je úplne iný svet. Obchodný dom Toló ponúka módne kúsky z Európy, ktoré stoja síce menej ako 10 eur, ale trikrát viac, ako je priemerný mesačný plat v dnešnej Venezuele.Vláda prezidenta Madura sa pokúsila pomôcť najchudobnejším prostredníctvom siete miestnych dodávateľských komisií, ktoré by zásobovali lokálny trh základnými produktmi, ako je múka či sušené mlieko. Opozícia túto snahu označila za podplácanie a obvinila vládu, že len zvyšuje závislosť ľudí od štátu.Podobnú sieť ale zdravotných centier vytvoril s pomocou Kuby pred rokmi bývalý prezident Hugo Chávez, ktorý zomrel v roku 2013. Dodnes funguje, aj keď ani jej sa nevyhla vlna násilia.Podľa pozorovateľov vlani vo Venezuele zahynulo násilným spôsobom 28.470 z približne 30 miliónov obyvateľov.Políciu v uliciach hlavného mesta takmer nevidno, s výnimkou demonštrácií. Rabovanie obchodov je pritom skoro na dennom poriadku. A nielen v Caracase. El Valle, malá komunita na západe krajiny, odkiaľ pochádza prezident Maduro, sa tento týždeň tiež stala terčom rabovania a svedkom pouličných bojov, keď podľa miestnych úradov skupina ozbrojených mužov prepadla tamojšiu nemocnicu.Každodenný život vo Venezuele je tak zápasom o prežitie a spoločnosť sa stále viac štiepi na dva tábory: stúpencov vlády a opozície.Vláda a opozícia sa navzájom osočujú. Opozícia tvrdí, že kríza vypukla pre prezidentovu nekompetentnosť a Maduro, naopak, hovorí o sprisahaní zahraničných mocností na čele s USA voči socialistickej Venezuele. Ľudia sú nespokojní, ale majú tiež obavy z anarchie po prípadnom zvrhnutí vlády.A Venezuela sa medzitým prepadá čoraz hlbšie do krízy.