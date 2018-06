Ochrana pred neplatičmi účinkuje, počet nevymožiteľných pohľadávok sa znížil

Dlhšie doby splatnosti

Doby reálnych úhrad sa skrátili

BRATISLAVA 13. júna (WBN/PR) -Dôvodom pozitívneho faktu zníženia podielu nevymožiteľných pohľadávok na Slovensku je podľa Martina Musila, výkonného riaditeľa spoločnosti Intrum, častejšie využívanie preventívnych opatrení pred oneskorenými platbami:Podľa zistení nášho exkluzívneho platobného reportu sú ako prevencia pred oneskorenými platbami najviac využívané platby vopred. Ich využívanie dokonca medziročne stúplo z 30 na 38%. Teší nás, že riešenia, ktoré sú vo vyspelých ekonomikách úplne bežné, využívajú vo väčšej miere už aj firmy na Slovensku.Spoločnosť Intrum ako celosvetový líder v oblasti správy pohľadávok vydáva prieskum o platobnej disciplíne a správaní podnikateľských subjektov pravidelne raz ročne.Oneskorené platby sú pre podnikateľské subjekty skutočný problém a schopnosť predvídať hotovostné toky je pre nich kľúčová.„Mohlo by byť preto prekvapením, že aj napriek rastúcej ekonomike sa poskytované doby splatnosti vystavených faktúr medziročne zvýšili. Štandardne toto nie je pozitívny signál. V období rastu však podnikateľské subjekty používajú dlhšie doby splatnosti ako nástroj na podporu predaja. A zdá sa, že trh to akceptuje,“ komentuje Martin Musil.Na Slovensku medziročne stúpol počet dní splatnosti vo všetkých kategóriách. K najväčšiemu nárastu došlo v segmente B2B, kde sa doba predĺžila z 18 na 25 dní.V celoeurópskom priemere sa skrátila priemerná lehota, v ktorej klienti reálne uhrádzajú faktúry. Na Slovensku to však neplatí v prípade verejného sektora. Tu sa reálne lehoty predĺžili o 4 dni.