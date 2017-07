Ochranári zachraňovali mláďatá dravcov v Poprade a na Liptove

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR - Pavol Remiaš Ilustračné foto Foto: FOTO TASR - Pavol Remiaš

Poprad/Liptovský Mikuláš 11. júla (TASR) - Pracovníci Správy Tatranského národného parku (TANAP) pomáhali počas uplynulých týždňov pri záchrane mláďat sokolov myšiarov na sídlisku v Poprade a v centre Liptovského Mikuláša. Mladé dravce vypadli z hniezd."V oboch prípadoch sa nám s pomocou hasičov podarilo vrátiť mláďatá do ich pôvodných hniezd," uviedol riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko. Podľa neho ide o každoročný scenár, ktorý sa opakuje koncom jari a začiatkom leta.Ochranári pomohli aj trom mláďatám jastraba krahulca, ktoré spadli aj s hniezdom počas silného vetra a búrky v lese neďaleko obce Hybe v okrese Liptovský Mikuláš. "Mladým dravcom bolo vybudované na smreku nové hniezdo v blízkosti pôvodného, do ktorého sme ich deň po náleze umiestnili. Veríme, že rodičia ich v krátkom čase nájdu a dochovajú do úspešného opustenia nového hniezda," povedal Majko.Riaditeľ Správy TANAP-u uviedol, že záchrana mláďat, ktoré vypadnú z hniezd, sa končí zväčša šťastne aj vďaka všímavým ľuďom, ktorí takéto prípady nahlásia. "Ľudia s dobrým úmyslom pomôcť zdanlivo opusteným mláďatkám, ktoré nedávno vyleteli z hniezd, volajú k nám na správu a často aj na mestskú políciu, kde hľadajú radu, ako s nimi ďalej naložiť," priblížil. V prípade, že vtáča nie je viditeľne poranené, stačí ho vrátiť na miesto nálezu, prípadne vyložiť na vyvýšené miesto či strom, kde si ho rodičia nájdu. "Veľa vtáčích druhov opúšťa predčasne svoje hniezda v čase, keď ešte celkom nevedia lietať a hľadať si samostatne potravu. Rodičia ich následne dokrmujú mimo hniezd," uzavrel Majko.