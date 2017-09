Očkovanie proti chrípke preplácajú všetky zdravotné poisťovne

Na snímke žena je očkovaná proti chrípke . Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 24. septembra (TASR) - Zdravotné poisťovne aj tento rok preplatia záujemcom v rámci svojich benefitov očkovanie proti chrípke. Vlani takúto možnosť využilo podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva SR len 4,4 percenta Slovákov. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča celkovú zaočkovanosť populácie vyššiu ako 30 percent, Slovensko malo takýto záväzok splniť tento rok.uviedla hovorkyňa štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne Viktória Vasilenková.Za očkovanie neplatia ani poistenci súkromných zdravotných poisťovní. "Aj počas nastávajúcej chrípkovej sezóny budeme našim poistencom uhrádzať v rámci benefitov očkovanie proti chrípke v plnej výške," povedal PR špecialista Matej Štepianský. Vlani takúto možnosť podľa jeho slov využili najmä poistenci starší ako 59 rokov a rodičia, ktorí dali zaočkovať deti do 15 rokov.potvrdila hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Aj v jej prípade sa pre očkovanie rozhodli najmä ľudia starší ako 59 rokov.Najvhodnejším časom na očkovanie sú mesiace október a november. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča očkovanie predovšetkým tehotným ženám, deťom od šesť mesiacov do päť rokov, osobám 65-ročným a starším, osobám s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami a zdravotníckym pracovníkom.O očkovanie, ktoré sa považuje za najúčinnejšiu ochranou pred chrípkou, však na Slovensku nie je záujem dlhoročne. Odborníci na to vlani na jeseň upozorňovali aj poslancov Národnej rady SR, niektorí sa preto verejne dali zaočkovať.