Očovská folklórna hruda si pripomína 80. výročiu založenia súboru

Očová 11. augusta (TASR) - Premiérovým programom folklórneho súboru Očovan k 80. výročiu založenia folklórnej skupiny (FSk) Očovan, začne dnes večer na futbalovom štadióne v obci XIV. ročník festivalu Očovská folklórna hruda.Vznik folklórnej skupiny Očovan sa datuje do roku 1936, kedy skupina absolvovala svoje prvé vystúpenia. K jej členom patrili zakladajúci členovia SĽUKu, ktorí sa neskôr stali legendami a inšpiráciou pre súčasných folkloristov. Aj vďaka nim súbor už niekoľko desiatok rokov aktívne pôsobí na slovenskej folklórnej scéne.Ako pre TASR uviedol riaditeľ festivalu Pavel Holík, do Očovej dnes mieri približne 700 účinkujúcich, ktorí sa až do nedele 13. augusta predstavia v 11 scénických programoch. Milovníci tradičnej kultúry môžu po tieto dni nazrieť aj do očovského Remeselného dvora, kde bude k dispozícii vyhľadávaná tradičná kuchyňa Hrudy. V akcii tam budú aj rezbári, tkáčky pokrovcov, pletiari z prútia a piecť sa bude domáci chlieb v tradičnej peci.uviedol Holík. Otvorená bude tiež expozícia Mateja Bela a tradičného zariadenia domácnosti v budove Poľnohospodárskeho družstva.Tento rok bude Očovská folklórna hruda venovaná jubilujúcim folklórnym súborom z Očovej, ale aj hudobníkom - rodákom z tejto podpolianskej dediny. Očová je totiž plná umelcov, ktorí po celé desaťročia formovali nielen tvár podpolianskeho folklóru, ale sa stali známymi ako muzikanti, speváci či tanečníci vo viacerých súboroch po celom Slovensku.vymenoval Holík.V areáli futbalového štadióna v Očovej sa v jednotlivých programoch predstavia aj regionálne detské folklórne súbory, ľudové hudby či gajdoši.V sobotu dopoludnia sa v Remeselnom dvore uskutoční vernisáž výstavy Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici pod názvom Čepiec – pýcha vydatej ženy a tiež výstava domácich krojov. V nedeľu sa tam uskutoční komorný program, venovaný najväčšiemu slovenskému signálnemu nástroju - fujare trombite. Festival potom vyvrcholí záverečným galaprogramom Korene.Festival podporilo Ministerstvo kultúry SR a Banskobystrický samosprávny kraj.