Od 1. júla budú užívateľom k dispozícii vynovené elektronické schránky

Generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby Norbert Molnár. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júna (TASR) – Všedné „červené“ elektronické schránky budú čoskoro minulosťou. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) totiž 1. júla sprístupní novú verziu e-schránok. Elektronická komunikácia tak bude podľa nej prehľadnejšia a jednoduchšia aj vďaka upraveným existujúcim funkciám.Od 1. júla budú na portáli Slovensko.sk dostupné schránky v novom dizajne s upravenými existujúcimi funkciami.uviedol generálny riaditeľ NASES Norbert Molnár. Obe verzie budú fungovať paralelne, tak, aby mali používatelia dostatok času zvyknúť si na nové prostredie a naučiť sa pracovať so schránkou.V priebehu júla budú mať používatelia k dispozícii viaceré vylepšenia, ktoré vyplynuli z marcového verejného prieskumu agentúry. Ide o zjednodušenie a zjednotenie výberu a listovania v zozname správ, zvýraznenie možnosti odhlásenia sa zo schránky, zvýraznenie neprečítaných správ, sprístupnenie žiadostí v schránke na jedno „kliknutie“ alebo v kontexte s konkrétnou funkcionalitou, zjednodušenie nastavenia notifikácií, čitateľnejšie zobrazovanie údajov v doručenke.Prehľadnejšie e-schránky budú podľa NASES aj vďaka možnosti nastavenia počtu zobrazovaných správ v priečinku prijatých správ. Aktuálne zobrazenie 10 správ na stranu si teda bude možné upraviť na vyšší počet. So správou elektronickej schránky pomôže sprievodca schránkou, ktorý užívateľov navedie a predstaví im jej základné funkcionality.Štatutári viacerých firiem podľa agentúry určite ocenia, že sa už priamo v prostredí novej e-schránky budú môcť v najbližšom čase prepínať medzi účtami svojich firiem bez nutnosti odhlásenia. Štatutár viacerých firiem má totiž pre každú vytvorenú samostatnú elektronickú schránku a tiež má osobitnú schránku ako fyzická osoba.Do konca septembra sú naplánované ďalšie nové funkcionality, a to preposielanie správ na e-mail či hromadné operácie so správami, ako napríklad hromadné mazanie správ, presúvanie priečinkov a ukladanie ich obsahu.