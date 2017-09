Od štvrtku bude uzatvorená cesta v úseku Veľká Lomnica – Stará Lesná

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Veľká Lomnica/Stará Lesná 20. septembra (TASR) – Z dôvodu rekonštrukcie železničného priecestia pri kolibe v obci Veľká Lomnica v okrese Kežmarok smerom na obec Stará Lesná dôjde od štvrtku 21. septembra do pondelka 25. septembra k úplnej uzávere cesty III/3102. Obchádzková trasa do Starej Lesnej bude viesť po ceste II/540 cez Tatranskú Lomnicu. Pre TASR to potvrdil starosta obce Veľká Lomnica Peter Duda.Cesta bude uzatvorená od štvrtku od 7.00 do 15.00 h v pondelok. Podľa slov starostu bude uzávera cesty vyznačená dopravnými značkami.priblížil Duda. Do Starej Lesnej budú z Tatranskej Lomnice zachádzať viaceré spoje, ich presný zoznam je uvedený na internetovej stránke obce Veľká Lomnica.Železničná doprava na trati Veľká Lomnica – Tatranská Lomnica bude počas uzávery nahradená autobusovou dopravou.uzavrel Duda.