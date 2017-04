Od začiatku mája bude v Bratislave premávať nová autobusová linka 97

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 30. apríla (TASR) – Od začiatku mája bude v Bratislave premávať nová autobusová linka MHD s číslom 97. Mestskú časť Petržalka spojí s autobusovou stanicou na Mlynských nivách na skúšobné obdobie troch mesiacov. Táto linka má byť alternatívou ku skrátenej linke 95, ktorá spájala ešte nedávno Petržalku so Starým Mestom. Jej spustenie potvrdzuje aj Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojej webovej stránke.povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.Trasa novej linky MHD povedie z Vyšehradskej ulice až po zastávku Farského na Bosákovej ulici po identickej trase linky 95, aj s obsluhou jednotlivých zastávok. Od zastávky Farského bude pokračovať v trase cez Bosákovu, Most Apollo, Košickú, Mlynské nivy na autobusovú stanicu. Naspäť pôjde cez Dostojevského rad, Landererovu, Most Apollo, Einsteinovu a Jantárovú cestu. Počas troch mesiacov jej skúšobnej prevádzky by mala byť preskúmaná jej efektívnosť využitia cestujúcimi. Na základe nameraných dát sa rozhodne o jej definitívnej verzii a období prevádzkovania.Súčasná linka číslo 95 premáva v špičke každé štyri minúty, po novom bude premávať každých osem minút. Rovnako bude každých osem minút premávať aj nová linka číslo 97. V úseku Vyšehradská – Farského bude následný interval oboch liniek štyri minúty.O vznik tejto linky požiadalo koncom marca primátora Iva Nesrovnala mestské zastupiteľstvo. Poslanci tak reagovali na petíciu s takmer 3300 podpismi za obnovenie pôvodnej trasy linky 95 na Šafárikovo námestie. Jej trasa bola totiž po otvorení Starého mosta a novej električkovej trate do Petržalky skrátená v druhej polovici júla po Muchovo námestie. Obnovenie pôvodnej trasy však nie je možné pre proces čerpania eurofondov na prvú etapu električkovej trate do Petržalky.