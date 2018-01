Odborníci radia, ako ochrániť deti pred chrípkou

llustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Banská Bystrica 14. januára (TASR) - Dodržiavanie hygienických zásad, dostatočné vetranie miestností či otužovanie. To sú rady odborníkov, ako ochrániť v období chrípky deti, ktoré vykazujú jednu z najvyšších chorobností na akútne respiračné ochorenia, ako aj na chrípku a chrípke podobné ochorenia.uviedla Mária Tolnayová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) SR v Banskej Bystrici.Medzi najúčinnejšie preventívne opatrenia patrí časté a účinné vetranie - otvorenie okien dokorán cez každú prestávku, počas telesných aktivít a pobytu detí vo vonkajšom prostredí. Ak je to možné, tak v školách a predškolských zariadeniach treba vetrať aj počas vyučovania ventilačným oknom. Nevyhnutné je aj vetranie počas upratovania a po skončení vyučovania či prevádzky detského zariadenia.Denne treba dôsledne odstraňovať prach vlhkou utierkou s prísadou čistiaceho prostriedku, umývať podlahy a ostatné plochy vrátane radiátorov a kľučiek dverí, pretože vírus chrípky sa naviaže na jemné prachové častice a tak sa s prachovými časticami vzduchom prenáša. V období epidémie chrípky odporúčajú odborníci použiť aj dezinfekčné prostriedky.Nevyhnutnou súčasťou prevencie je aj dodržiavanie zásad osobnej hygieny detí. V každej prevádzke pre deti a mládež je potrebné zabezpečiť vhodné podmienky na ich osobnú hygienu. Zabezpečenie mydla na umývanie rúk, jednorazových papierových utierok na ruky alebo vlastných uterákov by malo byť podľa Kataríny Slotovej z banskobystrického RÚVZ samozrejmosťou.Deti je potrebné naučiť pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou minimálne 20 sekúnd po ich znečistení, napr. po kýchnutí, použití WC, kontakte so zvieraťom, pred jedlom, vždy po návrate domov, po pobyte vo verejnom dopravnom prostriedku a pod.podotkla.Počas výskytu lokálnej epidémie v škole je jednoduchým, ale účinným opatrením napríklad aj obmedzovanie nadmerného styku detí (tlačenice) aj počas bežného vyučovania a neorganizovať a nezúčastňovať sa na podujatiach, kde je väčšia koncentrácia osôb.Nevyhnutnú úlohu v prevencii výskytu chrípkových ochorení majú podľa Slotovej aj rodičia. Je to v prvom rade výchova detí v súlade so zásadami osobnej hygieny, výchova k správnej životospráve a obliekaniu, k dostatočnej pohybovej aktivite na čerstvom vzduchu či otužovaniu. Netreba zabúdať na dostatok spánku a pitie dostatočného množstva tekutín.