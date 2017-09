Odborníci radia rodičom detí s poruchou sluchu

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. septembra (TASR) - Vrodená porucha sluchu nie je častá. Napriek tomu mení od základu život celým rodinám. Problém s ňou má asi 200 bábätiek ročne, mnoho z nich sa pritom rodí počujúcim rodičom. Tí často nie sú na takúto situáciu pripravení, hoci sú správne zvolené kroky v prvých mesiacoch dieťaťa kľúčové.opísala rodičovské začiatky s dvoma nepočujúcimi dievčatkami Anna Letkovičová.Časom sa však spolu so svojím manželom dostala do komunity rodičov detí s podobným osudom.priznala. Letkovičová sa rozhodla svoje skúsenosti posúvať ďalej. Prispela nimi do dvojdielnej knihy. "Rodičom pomôže už s prvými krokmi, ušetrí im to veľa premrhaného času," vysvetlila. Jej dcérky sú dvojičky a majú päť rokov. Je na ne pyšná, začínajú hovoriť.Kniha je dielom troch autoriek - špeciálnych pedagogičiek Silvie Hovorkovej, Martiny Rzymanovej a Dariny Tarcsiovej. Možno sa v nej dozvedieť, ako rozvíjať komunikáciu s dieťaťom, jeho sluchové a rozumové schopnosti či celkový vývin.povedala Hovorková.Publikáciu si možno zadarmo stiahnuť vo formáte PDF na stránke nadaciapontis.sk. Tlačené vydanie sa dá získať na webe DobraKrajina.sk pod projektom" za odporúčaný príspevok, výťažok pôjde na podporu občianskeho združenia OZ Nepočujúcedieťa.sk. Dvojdielna kniha vznikla vďaka podpore Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.Ľudia s poruchou sluchu majú často problém vzdelávať sa či zamestnať sa, mnohí sú odkázaní na sociálnu pomoc. Treba myslieť na prevenciu už v ranom detstve, aby sa to nezhoršovalo. S rehabilitáciou tejto poruchy treba začať podľa lekárov už u šesťmesačného dieťaťa, teda v časovom okne vývoja reči. Vtedy sa dokáže docieliť optimálny efekt prístrojov na zlepšenie sluchu.Na Slovensku už roky platí vyhláška, ktorá nariaďuje všeobecný skríning sluchu novorodencov. Vykonať sa má na novorodeneckom oddelení pred prepustením dieťaťa s matkou do domácej starostlivosti. Tých, ktorým zistia poruchu, posielajú do špecializovaných centier.Stratu sluchu však nevylučuje ani fakt, že dieťa prejde skríningom bez podozrenia. K problémom môže dôjsť aj v neskoršom období. Sluch môžu poškodiť infekčné choroby, niektoré druhy liekov či úrazy. Zväčša však za to môže genetika. Ak budú mať teda rodičia podozrenie na neprimeranú reakciu ich dieťaťa na zvuky, treba sa obrátiť na odborníkov. Môže to prepuknúť nečakane.Dieťa s poškodeným sluchom nedostatočne reaguje na intenzívne zvukové podnety. V takýchto prípadoch môžu pomôcť najmä starí rodičia, ktorí lepšie dokážu odhaliť sluchovú poruchu u svojho vnúčaťa. Tento jav spozorujú častejšie, pretože si pamätajú reakcie svojich počujúcich detí.