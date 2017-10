Odborníci zrejme dostanú na posúdenie možných nových drog viac času

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. októbra (TASR) - Odborníci by mali dostať na posúdenie látok, ktoré môžu byť novými drogami, viac času. Lehota sa má predĺžiť z troch na šesť rokov. Zmenu prináša novela zákona o omamných a psychotropných látkach, ktorú dnes jednohlasne podporili poslanci Ústavnoprávneho výboru NR SR a odporučili schválenie právnej normy aj v pléne.Látky, u ktorých je podozrenie, že majú psychotropné alebo omamné účinky, môže ministerstvo zaradiť do zoznamu tzv. rizikových látok. Narábať sa tak s nimi môže iba za vopred daných podmienok. Doteraz, ak sa v lehote troch rokov od zaradenia preukázalo, že riziková látka má vlastnosti drogy, preradila sa do zákonného zoznamu omamných alebo psychotropných látok. Inak sa spomedzi rizikových vyradila. Lehota sa má teraz predĺžiť na šesť rokov.Prvý zoznam rizikových látok bol vydaný v roku 2013, v súčasnosti je v ňom 25 rizikových látok.upozornilo ministerstvo zdravotníctva. Jednu rizikovú látku navrhlo preradiť do zákonného zoznamu, dopĺňa tam aj viacero omamných alebo psychotropných látok na základe rozhodnutia Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a zločinnosť.očakáva ministerstvo.Nové drogy sú na európskom trhu stále veľkou hrozbou, výnimkou nie je ani Slovensko. Nové psychoaktívne látky, ktoré nie sú kontrolované podľa medzinárodného práva, sa často predávajú na trhu ako tzv. Legal Highs. Najčastejšie ide o syntetické drogy, patria sem však aj látky rastlinného pôvodu. Odborníkom trvá niekedy aj mesiace, kým zistia zloženie nových drog.