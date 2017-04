Odbory sa s vedením Volkswagenu nedohodli na platoch

Na snímke Zoroslav Smolinský. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 25. apríla (TASR) – Rokovania o kolektívnej zmluve pre rok 2017 v automobilke Volkswagen Slovakia (VW SK) boli dnes ukončené. Informovali o tom Moderné odbory Volkswagen (MOV), ktoré trvajú na požiadavke zvýšenia tarifných miezd o 16 %. Zamestnávateľ to podľa nich odmieta, preto požiadajú o sprostredkovateľa.Odbory považujú svoj návrh na zvýšenie platov zamestnancov za adekvátny vzhľadom na hospodársky rast podniku aj situáciu na pracovnom trhu.uviedol predseda MOV Zoroslav Smolinský.Zlepšovanie pracovných a platových podmienok zamestnancov vnímajú odborári ako nevyhnutné aj v súvislosti so stúpajúcim dopytom po kvalitnej pracovnej sile.Vedenie podniku však podľa Smolinského ich požiadavky odmieta a kolektívne vyjednávanie nedospelo k vzájomnej dohode. Moderné odbory preto požiadajú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sprostredkovateľa. Pripomenul, že pre odbory vo VW SK to nebude prvá podobná skúsenosť.Okrem návrhu na zvýšenie tarifných tried o 16 % chcú odborári zjednotiť dovolenkový príspevok s vianočným. Navrhujú tiež zvýšenie rozpočtu osobného hodnotenia, zvýšenie mzdového zvýhodnenia za prácu v zmenách, zvýšenie základnej výmery dovolenky či predĺženie platenej prestávky.