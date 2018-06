Oddelenie onkológie v Žiline získalo päť polohovateľných kresiel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Žilina 20. júna (TASR) - Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline získalo vďaka grantu súkromnej spoločnosti päť nových elektricky polohovateľných kresiel. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej stála výmena opotrebovaných pôvodných kresiel takmer 10.000 eur."Onkologickí pacienti, ktorí k nám prídu na ambulantnú chemoterapiu, majú vďaka moderným kreslám omnoho väčší komfort. Môžu si ich polohovať do polohy ležmo, v sede a tiež zdvihnúť nohy. K dispozícii je lepší priestor na položenie ruky, do ktorej im tečie infúzia a v rámci sedadiel sú aj infúzne stojany, ktoré zase pomáhajú sestričkám. Sú výškovo nastaviteľné, manipulácia je tak jednoduchšia a rýchlejšia," uviedla primárka oddelenia klinickej a radiačnej onkológie FNsP v Žiline Dagmar Sudeková.Doplnila, že ambulantnú chemoterapiu denne dostáva približne 40 až 50 pacientov, pre ktorých je k dispozícii šesť lôžok a 11 kresiel, pričom niektoré infúzie trvajú aj šesť či sedem hodín. "Pohodlie je preto maximálne potrebné. Chemoterapia sama o sebe nie je príjemnou súčasťou života. Takže minimum, čo môžeme urobiť, je zabezpečiť pacientom kvalitnú starostlivosť, podporu a príjemné prostredie, v ktorom sa budú cítiť dobre," podotkla primárka oddelenia klinickej a radiačnej onkológie FNsP."Postupne chceme vymeniť ďalších šesť sedadiel, v pláne máme tiež rekonštrukciu átria či výmenu okien. No na všetko treba financie, takže sme vďační za každú pomoc," dodala Sudeková s tým, že na oddelení nedávno pribudlo aj 600-litrové akvárium, ktoré vybudovali zamestnanci vlastnými silami s cieľom spríjemniť pacientom pobyt v nemocnici.