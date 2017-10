Odmietnime to robiť, hovorí Drucker na margo korupcie v zdravotníctve

Na archívnej snímke Tomáš Drucker. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. októbra (TASR) - Slovenské zdravotníctvo nie je v takom katastrofálnom stave, aby ľudia v obave o svoje zdravie museli dávať úplatky. Myslí si to minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD).skonštatoval.Problém korupcie považuje za nedostatok vzťahu ľudí žijúcich na Slovensku s verejnými záležitosťami, ktoré sa prejavujú vo všetkých sférach spoločenského života.uviedol s tým, že keď nebude ponuka, nebude dopyt.Národná protikorupčná jednotka Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru odhalila v poslednom období viacero prípadov korupcie v zdravotníctve. Vlani polícia obvinila pre prijímanie úplatku osem zdravotníkov, v tomto roku to do augusta bolo päť osôb. Pre podplácanie zdravotníkov vlani obvinili 35 ľudí a do augusta 2017 zatiaľ 15 osôb, uviedol pre TASR hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl.Drucker poznamenal, že všimné pre zdravotníkov možno mnohí ľudia nepovažuje za škodlivé a zlé, ale vnímajú to napríklad ako prejav vďaky.poznamenal Drucker.Je presvedčený, že prípady korupcie v zdravotníctve nie sú až také rozšírené, neteší ho, že vrhajú zlé svetlo na všetkých lekárov." zhrnul s tým, že to nevyriešia len ministri, premiér a prezident. Pripomína, že zodpovední sú aj jednotlivci.zdôraznil.Podľa slovenskej právnej úpravy je trestné úplatky dávať aj prijímať.vysvetlil pre TASR docent trestného práva Peter Kováč.Pre úplatok zadržali tento rok napríklad nitrianskeho ortopéda či primára klinickej hematológie v prešovskej fakultnej nemocnici.