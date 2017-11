Odpočítava sa do ZOH 2018 v Pjongčangu, ale aj do rozhodnutia o Rusoch

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lausanne 3. novembra (TASR) - Bežci na lyžiach Alexander Legkov a Jevgenij Belov sa stali prvými potrestanými ruskými športovcami v dopingovej kauze Soči 2014 presne sto dní pred začiatkom ZOH 2018. Preverovanie ďalších prípadov z radu potenciálnych účastníkov zimných hier v Pjongčangu by sa malo chýliť k záveru, Medzinárodný olympijský výbor (MOV) sa zaviazal vyriešiť ich do konca novembra. Prvé podozrenia, ktoré sa týkali letných odvetví, však uzreli svetlo sveta už takmer pred troma rokmi.Nemecká televízia ARD obvinila Rusko zo systematické dopingu, zakrývania vzoriek a korupcie 3. decembra 2014. Poskytla tajné nahrávky a výpovede svedkov, ktorými podporila svoje tvrdenia. V novembri 2015 zverejnila správu nezávislá komisia Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) pod vedením Richarda McLarena a Dicka Pounda. Medzinárodnej asociácii atletických federácií (IAAF) odporučila suspendovať Rusko zo súťaží, piatim atlétom a piatim trénerom navrhla doživotné zákazy činnosti.IAAF o niekoľko dní neskôr provizórne dištancovala Rusko z medzinárodných podujatí. V júni 2016 zakázala Rusom štartovať na olympijských hrách v Riu de Janeiro. Športovci však dostali šancu preukázať, že neporušili pravidlá, a súťažiť pod neutrálnou vlajkou. O mesiac prišiel McLaren s prvými závermi, podľa ktorých fungoval štátom podporovaný systém na zakrytie pozitívnych nálezov na ZOH 2014 v Soči. Zdrojom sa stal bývalý šéf moskovského antidopingového laboratória Grigorij Rodčenkov, prezradil praktiky laboratória v spolupráci s Ruskou antidopingovou agentúrou (RUSADA).MOV nediskvalifikoval koncom júla 2016 všetkých ruských športovcov z OH a ponechal rozhodnutie na riadiacich organizáciách jednotlivých odvetví. Tie museli preveriť reprezentantov na základe striktných kritérií, v Brazílii sa napokon predstavilo približne 280 Rusov. V decembri zverejnil McLaren druhú časť svojej správy, kde popísal, ako športovci v letných i zimných odvetviach, ako aj paralympionici ťažili z manipulácie pozitívnych vzoriek. Zahrnul viac než tisíc športovcov naprieč tridsiatimi odvetviami.znelo stanovisko MOV podľa agentúry DPA. Oswald rozhodne o výsledkoch zo Soči, nie však o štarte v Pjongčangu, to má v rukách MOV. S blížiacim sa začiatkom ZOH musí uvážiť, aký postup zvoliť, v Riu si vyslúžil rozporuplné reakcie.Na verdikty čaká aj zvyšné kvarteto po Legkovovi a Belovovi, ktoré Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) provizórne suspendovala koncom minulého roka: Maxim Vylegžanin, Alexej Petuchov, Jevgenija Šapovalovová a Julia Ivanovová. Šestica patrila k 28 športovcom v McLarenovej správe.Ich kolegov nepotrestali za konkrétne pozitívne nálezy, ale na základe obvinení zo štátom riadeného dopingového programu a manipulácie vzoriek v Soči. Obaja sa obrátili na Športový arbitrážny súd (CAS) vo švajčiarskom Lausanne, čo môže spôsobiť zdržanie pri rozhodovaní MOV o ruskej účasti alebo neúčasti v Pjongčangu.