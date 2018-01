ODREZANÉ OD SVETA: Do strediska Zermatt sa dá opäť dostať len letecky

Švajčiarske horské stredisko Zermatt je od nedele v dôsledku výdatného sneženia a s tým súvisiaceho zvýšenia lavínového nebezpečenstva opäť dostupné iba letecky. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zermatt 21. januára (TASR) - Švajčiarske horské stredisko Zermatt je od nedele v dôsledku výdatného sneženia a s tým súvisiaceho zvýšenia lavínového nebezpečenstva opäť dostupné iba letecky. Železničné spojenie muselo byť prerušené a kedy dôjde k jeho obnoveniu, sa v tejto chvíli nedá povedať, uviedol podľa agentúry DPA hovorca spoločnosti Matterhorn-Gotthard Bahn.Záujemcovia majú možnosť využiť na prepravu z hôr "letecký most" zabezpečovaný prenajatými vrtuľníkmi. Jednosmerný let stojí 70 švajčiarskych frankov za osobu (v prepočte 60 eur).Ponuka na leteckú prepravu bude platiť do obnovenia vlakového spojenia medzi Zermattom a šesť kilometrov vzdialenou obcou Täsch.Už približne pred dvoma týždňami bol Zermatt na niekoľko dní neprístupný z rovnakých príčin. Tisíce uviaznutých turistov však situáciu zvládli. Podľa úradov ani tentoraz asi 9000 hosťom, ako aj miestnym obyvateľom nehrozí žiadne nebezpečenstvo.V Zermatte je pre turistov k dispozícii 13.400 postelí, z nich 7200 v hoteloch a 6200 v apartmánoch. Mestečko má okrem toho 5000 stálych obyvateľov.