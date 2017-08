Odstránenie zosuvu na R2 pri Zvolene vyjde NDS na 4,98 mil. eur

Na ilustračnej snímke nový úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ – Pstruša. Foto: TASR - Jana Vodnáková Foto: TASR - Jana Vodnáková

Bratislava 14. augusta (TASR) - Odstránenie havarijného zosuvu na rýchlostnej ceste R2 medzi Budčou a Zvolenom vyjde Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) na 4,98 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).Vyplýva to z oznámenia o výsledku tendra, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania. Zákazku pre diaľničiarov zabezpečí spoločnosť Rocknet SK z Pezinka.NDS firmu na tieto práce vyberala priamym rokovacím konaním, keďže išlo o mimoriadnu udalosť. Predložená bola jedna ponuka.Na rýchloceste R2 došlo podľa diaľničiarov pri zosuve skalného bloku k zničeniu pôvodného záchytného systému, pričom bol zasiahnutý asfaltový kryt cesty.opísala NDS v oznámení.Ide teda podľa NDS o vybudovanie nového záchytného systému - takzvaného dynamického, ktorý je na túto situáciu vhodnejší. Skaly sa v úseku zosunuli koncom júna tohto roku. Aktuálne NDS čiastočne sprejazdnila rýchlostnú cestu v tomto úseku. S obmedzeniami by však mali vodiči podľa diaľničiarov počítať do konca januára 2018.