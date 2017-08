Odvolaná generálna prokurátorka Venezuely ušla do Kolumbie

Na archívnej snímke venezuelská generálna prokurátorka Luisa Ortegová Díazová (tretia zľava) sa nemôže dostať do svojej kancelárie v Caracase, pretože jej v tom bránia verní stúpenci prokuratúry. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bogota 19. augusta (TASR) - Bývalá generálna prokurátorka Venezuely, ktorú začiatkom augusta odvolalo z funkcie novozvolené ústavodarné zhromaždenie, ušla spoločne s manželom do Kolumbie. Agentúra DPA o tom informovala v noci na dnes s odvolaním sa na vyhlásenie kolumbijského imigračného úradu.Exprokurátorka Luisa Ortegová-Díazová a jej manžel, zákonodarca Germán Ferrer, podľa zverejnených údajov pricestovali v piatok do kolumbijskej Bogoty súkromným lietadlom z ostrova Aruba. Stalo sa tak deň po tom, ako venezuelský najvyšší súd nariadil zadržanie Ferrera pre údajnú príslušnosť k skupine vydieračov.Ortegová-Díazová i Ferrer dlhé roky vychádzali s venezuelskou vládou socialistov, teraz však obaja patria k ostrým kritikom prezidenta Nicolása Madura.Napätie vo Venezuele opäť eskaluje od 30. júla, keď sa konali voľby do tzv. ústavodarného zhromaždenia. Kontroverzný orgán vybavený rozsiahlymi právomocami, ktorého úlohou bude prepracovať venezuelskú ústavu z roku 1999, sa prvýkrát zišiel 4. augusta. Následne odvolal z funkcie Ortegovú-Díazovú, ktorá požadovala anulovanie výsledkov volieb pre podozrenie z manipulácií.