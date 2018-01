Ofenzívu Turecka v Sýrii prerokuje Bezpečnostná rada OSN

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York/Paríž 21. januára (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v pondelok mimoriadne zasadne, aby prerokovala aktuálnu situáciu v Sýrii po tom, ako tam Turecko spustilo ofenzívu. V správe na Twitteri to v nedeľu oznámil francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian.Le Drian už skôr v nedeľu informoval, že Francúzsko požiadalo o zvolanie mimoriadneho zasadnutia tohto orgánu k zhoršujúcej sa situácii v Sýrii. Dôvodom je prebiehajúca pozemná operácia Turecka podporovaná letectvom a delostrelectvom v kurdskej enkláve Afrín v severnej Sýrii, uviedla agentúra Reuters.Francúzsko bude podľa citovaného top diplomata žiadať voľný prístup humanitárnych pracovníkov.Šéf francúzskej diplomacie ďalej odsúdil "bezohľadné" bombové útoky sýrskeho režimu v provincii Idlib a požiadal o okamžitý prístup humanitárnej pomoci do oblasti Východná Ghúta, kde je kritickej situácii vystavených 400 000 občanov.Iniciatívu Paríža zvolať zasadnutie BR OSN k situácii v Sýrii kritizoval v nedeľu šéf tureckej diplomacie Mevlüt Čavušoglu.Turecko od Francúzska očakáva, že bude stáť na strane spojeneckej krajiny a nie s "teroristickou organizáciou", povedal minister novinárom v Bagdade. Pokiaľ, varoval Čavušoglu.Podľa vyhlásenia francúzskeho rezortu diplomacie obaja ministri spolu v nedeľu na danú tému telefonicky hovorili, uviedla agentúra AP.Turecké pozemné sily prekročili v nedeľu turecko-sýrske hranice a vstúpili do kurdskej enklávy Afrín v severnej Sýrii. Afrín je pod kontrolou kurdských Oddielov ľudovej sebaobrany (YPG), ktoré Ankara označuje za teroristickú organizáciu napojenú na v Turecku zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK).