Oktoberfest navštívilo počas prvého víkendu 600.000 ľudí

Na snímke návštevníci oslavujú otvorenie 184. ročníka pivného festivalu Oktoberfest v nemeckom Mníchove v sobotu 16. septembra 2017. Najväčší svetový festival piva potrvá do 3. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 17. septembra (TASR) - Tradičné pivné slávnosti Oktoberfest v bavorskom Mníchove navštívilo počas otváracieho víkendu približne 600.000 ľudí. Obavy z nízkej návštevnosti v dôsledku strachu pred teroristickými útokmi sa tak nenaplnili, informovala dnes s odvolaním sa na organizátorov agentúra DPA.Uvedená účasť je vyššia než minulý rok, keď na Oktoberfest prišlo počas prvých dvoch dní pol milióna návštevníkov. Hovorca gastronómov na podujatí označil uplynulý víkend za "celkovo úspešný". Usporiadatelia uviedli, že hostia už zjedli 11 pečených volov, teda o dvoch viac ako vlani za rovnaký počet dní.Už 184. ročník Oktoberfestu sa začal v Mníchove v sobotu, keď ich starosta mesta Dieter Reiter presne na poludnie otvoril pri narazení prvého sudu piva tradičným zvolaním "Ozapft is!" (Je narazené!).Na najväčšom podujatí svojho druhu na svete očakávajú do 3. októbra šesť miliónov návštevníkov. Litrový krčah piva známy ako Mass, v akých sa pivo na Oktoberfeste podáva, má tento rok cenu do 10,95 eura, čo je o 25 centov viac ako vlani.Návštevníci, na ktorých čaká na Oktoberfeste takmer 120.000 miest na sedenie v rôznych obrovských stanoch, minú každoročne počas celého podujatia viac ako miliardu eur. O ich obsluhu i zábavu sa stará okolo 8000 stálych pracovníkov a 5000 brigádnikov. Vlani vypili celkovo 6,6 milióna litrov piva a zjedli takmer 367.000 grilovaných kurčiat, 116 pečených volov a 58 pečených teliat - spolu s 28 tonami pražených mandlí.Vzhľadom na obavy z teroristického útoku úrady sprísnili bezpečnostné opatrenia pre tohtoročný Oktoberfest. Na mieste jeho konania sú napríklad zakázané batohy a iné väčšie tašky, umiestnili tam dodatočné videokamery, ako aj väčší počet kvetináčov slúžiacich ako zábrany pre vstup vozidiel.