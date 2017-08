OĽaNO-NOVA: R. Fico len odpútava pozornosť od zlyhaní vlády

Na snímke poslanec NR SR Jozef Viskupič (Oľano-Nova) /span> Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 22. augusta (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa menovaním úspechov krajiny len snaží prekryť vládnu krízu. Vyhlásil to dnes opozičný poslanec Jozef Viskupič (OĽaNO-NOVA) s tým, že premiérova tlačová konferencia bola len o odpútaní pozornosti od zlyhaní kabinetu.vyhlásil Viskupič s dôvetkom, že toto sú zásadné otázky, na ktoré by on čakal odpovede.Na margo premiérovej ambície hlásiť sa do jadra EÚ poznamenal, že Slovensku a ľuďom nepomôže, ak bude predseda vlády hovoriť o nejakom jadre.myslí si.Poslanec Eduard Heger (OĽaNO-NOVA) pripomenul, že premiér na tlačovej besede hovoril o historickom raste HDP na Slovensku, nespomenul však, že v rámci V4 máme rast najpomalší.podotkol.Heger upozornil, že slovenská ekonomika je primárne ťahaná priemyslom.konštatoval.Anna Verešová (OĽaNO-NOVA) na margo nezamestnanosti podotkla, že Fico nehovoril o ľuďoch, ktorí sú bez práce dlhodobo.povedala. Verešová preto zopakovala, že jej hnutie je pripravené túto koalíciu vymeniť a spravovať Slovensko čestne a spravodlivo v prospech obyčajných ľudí.Robert Fico dnes vyhlásil, že Slovensko plní všetky podmienky na to, aby bolo v jadre EÚ, čo potvrdzujú aj štatistiky. Poukázal najmä na historicky nízku úroveň nezamestnanosti, rast miezd, ako aj samotný rast slovenskej ekonomiky. Premiér chce tieto výsledky odprezentovať aj na stredajšom (23.8.) rokovaní s Rakúskom a Francúzskom v Salzburgu. Podľa Fica je národnoštátnym záujmom byť v európskom jadre.skonštatoval.