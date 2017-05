OĽaNO-NOVA: R. Kaliňák si zo štátneho majetku urobil súkromnú realitku

Robert Kaliňák. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. mája (TASR) - Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) si zo štátneho majetku urobil súkromnú realitnú kanceláriu s veľmi výhodným biznisom. Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásil líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič, ktorý sa vrátil ku kauze zámeny dvoch pozemkov ministerstva vnútra za štyri byty pre policajtov.tvrdí Matovič.Obe nehnuteľnosti osobne navštívil.vyhlásil šéf Obyčajných.Na margo druhého pozemku na Rajskej poznamenal, že susediaci podnikateľ mal viackrát záujem parcelu od rezortu vnútra odkúpiť, alebo dlhodobo prenajať.povedal Matovič.Pod zámenou je podľa jeho slov podpísaný šéf sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku na ministerstve vnútra Robert Pintér, ktorý v minulosti podnikal s Kaliňákom a Jánom Počiatkom. "Čo tento človek ešte robí na slobode a v pozícii ministra vnútra?" pýtal sa Matovič.Aj poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA) je presvedčená, že Kaliňák presluhuje a na poste ministra nemá čo hľadať.uviedla.Hovorca rezortu vnútra Ivan Netík ešte začiatkom mája povedal, že zámenou pozemkov vo vlastníctve rezortu vnútra za nehnuteľnosti v rámci riešenia bytovej otázky pre policajtov štát neprerobil.vyhlásil.Ministerstvo vnútra zamieňalo nehnuteľnosť na Rajskej ulici v centre mesta s výmerou 217 štvorcových metrov bez parkovacích možností. Na pozemku stojí budova, ktorá má byť staticky narušená. Druhý pozemok, na Bajkalskej ulici v Novom Meste, mal rozlohu 2000 štvorcových metrov. Na ňom stojí budova, ktorá nebola vlastníctvom rezortu a na pozemku mala tvoriť ťarchu. Budova bola pritom podľa Netíka čiernou stavbou a rokovania s jej majiteľom by boli značne komplikované.zdôraznil hovorca.Za tieto pozemky, ktoré nevedel rezort využiť, získalo ministerstvo štyri trojizbové byty na Vietnamskej ulici v hlavnom meste. Zámenu nehnuteľností a bytov však Netík označuje za štandardnú vec a ministerstvo takto postupuje už niekoľko rokov. Argumentuje tým, že je to jednoduchý spôsob, ako sa dopracovať k služobným bytom pre policajtov v Bratislave.doplnil.Na otázku, prečo sa ministerstvo nesnažilo predať pozemky v elektronickej aukcii, Netík odpovedal, že by to bolo možné, ale trvať by to mohlo aj päť či šesť mesiacov. Pritom rezort potrebuje problematiku bývania riešiť okamžite. Okrem toho by ani tento spôsob nemusel byť zárukou, že predaj sa uskutoční za znaleckú cenu. Ako príklad uviedol predaj areálu nemocnice na Patrónke, kde sa taktiež nepodarilo dosiahnuť znaleckú cenu. Tá bola stanovená na 33 miliónov eur a v piatom kole elektronickej aukcie predaja dosiahlo ministerstvo sumu 26 miliónov eur.skonštatoval Netík s tým, že rovnako by to bolo aj v tomto prípade. Konečnú cenu považuje za prijateľnú.