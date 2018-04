OĽaNO: Škandály s eurofondmi môžu spôsobiť, že ich dostaneme menej

Veronika Remišová, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 20. apríla (TASR) – Škandály s eurofondmi na Slovensku môžu spôsobiť, že v nasledujúcom období môžeme dostať výrazne nižšie prostriedky z Európskej únie (EÚ). Tieto fondy sa dajú riadiť oveľa jednoduchšie a efektívnejšie. Zdôraznila to na piatkovom brífingu predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová a poslanec hnutia Eduard Heger.priblížila Remišová. Pripomenula, že skupina poslancov poslala list Európskej komisii (EK), ktorý sa týka podozrení z korupcie na Slovensku v oblasti eurofondov.Momentálne sa podľa nej podozrenia z korupcie týkajú aj priamych platieb.dodala.Ako jednu z problémových oblastí vidí nekvalitne pripravené, zle realizované projekty, projekty, kde sa vyskytol klientelizmus alebo korupcia.dodala s tým, že problémom je aj skutočnosť, že sa často financujú veľké zbytočné projekty, pretože SR čerpá mnohokrát prostriedky na poslednú chvíľu. Poukázala aj na zastavené výzvy, napríklad na rezorte školstva, kde podľa Remišovej mali byť niektoré výzvy vypísané už v marci a apríli.zdôraznila.Remišová uviedla ako veľký problém v oblasti čerpania eurofondov byrokraciu.podčiarkla. Koalícia tieto problémy podľa nej riešiť nevie, predstavila preto riešenia hnutia. Jedným z nich je zavedenie kritérií pre hodnotiteľov. Tí boli podľa nej jedným z kľúčových problémov aj v pôdohospodárstve či v školstve.OĽaNO tiež poukázalo na ošetrenie konfliktu záujmov pri hodnotení projektov. Osoby, ktoré sú v nejakom vzťahu k žiadateľovi, by mali byť podľa Remišovej označené ako zainteresované a nemali by mať prístup k hodnoteniu. Ďalšou oblasťou bolo poskytovanie eurofondov na vedu a výskum, aby ich nemohli čerpaťfirmy a poskytnutie finančného príspevku len do výšky 30 % priemernej ročnej tržby.Projekty by mali byť podľa Remišovej hodnotené na základe princípu hodnoty za peniaze, ich zmysluplnosť by mal posudzovať aj Útvar hodnoty za peniaze. Vo všetkých oblastiach eurofondov boli podľa nej sťažnosti na to, že informácie nie sú zverejňované.vymenovala Remišová s tým, že toto opatrenie zrušil bývalý vicepremiér a súčasný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Návrh zákona, ktorý sa bude zaoberať predstavenými opatreniami, bude OĽaNO predkladať na najbližšej schôdzi Národnej rady SR.