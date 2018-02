OMV otvára novú čerpaciu stanicu v Poprade

Foto: OMV Foto: OMV

Na prvých návštevníkov čaká týždeň plný prekvapení. Od pondelka 5. februára do piatku 9. februára, počas vybraných hodín - od 15.00 do 17.00 - budú mať možnosť natankovať kvalitné palivo za cenu len 1 euro za liter.

K tomu ich pozveme na chutnú VIVA kávu ako aj ochutnávku nášho sortimentu čerstvých bagiet.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Poprad 5. februára (OTS) - Čerpacia stanica na výpadovke na Kežmarok slávnostne otvorila svoje brány už dnes. Zákazníkom bude k dispozícii plný sortiment kvalitných palív, prémiového benzínu i nafty, bohatý výber služieb, ako aj predajňa VIVA so svojou ponukou vždy čerstvých a chrumkavých bagiet i kvalitnej kávy.“ hovorí, retail manager OMV Slovensko.V ponuke palív zákazníci OMV Slovensko nájdu štandardné palivo so zaručenou kvalitou. Tí, ktorí chcú svojim vozidlám dopriať to najlepšie, môžu načerpať aj prémiové palivá MaxxMotion. MaxxMotion 100 plus i MaxxMotion Diesel sú výsledkom dlhého výskumu a testovania a posúvajú starostlivosť o motor na vyššiu úroveň. Špeciálna receptúra spĺňa najprísnejšie požiadavky automobilového priemyslu. Palivá OMV MaxxMotion poskytujú optimálnu účinnosť spaľovania, dlhšiu životnosť motora i vyšší výkon (Výhody a účinky paliva sú ovplyvnené aj vozidlom, správaním vodiča a technickým stavom motora a sú založené na porovnaní s palivom, ktoré spĺňa miestne minimálne požiadavky noriem STN EN 590 pre naftu a STN EN 228 pre benzín). V prípade zimnej nafty OMV MaxxMotion Diesel je zaručená spoľahlivá prevádzka vozidla až do mínus 40 stupňov Celzia, takže ani tuhé tatranské mrazy nezastihnú vodičov nepripravených.Čerpacie stanice však dnes už nie sú len o kvalitnom palive. Na vodičov a posádky vozidiel bude v Poprade čakať miesto ponúkajúce rôzne služby. Zasýtiť sa môžu ponukou horúcich pochúťok, ako je pizza, panini alebo novinka rusticini. Samozrejmosťou sú aj vždy čerstvé bagety. Nové špeciálne pece ich navyše vedia okamžite zapiecť tak, že pečivo zostane teplé a chrumkavé, no náplň bude naďalej čerstvá a svieža. Silu dodá aj vynikajúca káva, pochádzajúca z Fair Trade plantáží a pripravená v renomovaných pražiarňach v Taliansku.Zákazníci na novej čerpacej stanici nájdu kompletný sortiment starostlivosti o vozidlo ako aj umývaciu linku OMV TOP WASH. Tá sa šetrne postará nielen o karosériu, ale i o podvozok. To je mimoriadne dôležité najmä počas zimného obdobia, keď je spodná časť vozidla vystavená korozívnym účinkom posypovej soli.Na čerpacej stanici si zákazníci môžu zakúpiť aj diaľničné známky. K dispozícii majú aj služby Ticketportal, nabíjacie stanice pre telefóny či tablety a samozrejme bezplatné wi-fi pripojenie.