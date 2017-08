Opitý Američan dostal bitku za nacistický pozdrav zdvihnutou rukou

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 13. augusta (TASR) - Opitého Američana v centre nemeckých Drážďan zbil v sobotu večer nahnevaný okoloidúci muž, keď cudzinec niekoľkokrát predviedol zakázaný nacistický pozdrav zdvihnutou rukou.Polícia v Drážďanoch dnes informovala, že 41-ročný Američan, ktorého meno a bydlisko neuviedla vzhľadom na zákony na ochranu súkromia, utrpel pri útoku o 20.15 h menšie poranenia.Polícia oznámila, že Američana vyšetrujú pre podozrenie z porušenia nemeckých zákonov zakazujúcich propagáciu nacistických symbolov alebo hesiel, a dodala tiež, že muž mal extrémne vysokú hladinu alkoholu v krvi. Útočník z miesta činu ušiel a pátrajú po ňom pre ublíženie na zdraví.Je to už druhýkrát tento mesiac, čo sa turisti v Nemecku dostali do problémov so zákonom za predvádzanie nacistického pozdravu zdvihnutou pravou rukou.Dvoch čínskych turistov 5. augusta prichytili, ako predvádzajú uvedené nacistické gesto pred budovou berlínskeho Reichstagu (Ríšskeho snemu, teda parlamentu), a pritom sa fotografujú.