Opitý mladík bez vodičského preukazu havaroval pri jazde v protismere

Bratislava 3. septembra (TASR) - Jazda 21-ročného muža pod vplyvom alkoholu v protismere a bez vodičského oprávnenia sa skončila v sobotu (2.9.) večer v Bratislave nárazom do dvoch zaparkovaných motorových vozidiel. O dopravnej nehode informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.Mladík vošiel so svojím vozom značky Hyundai i10 okolo 19.0O h do protismeru v jednosmernej Revúckej ulici.opísal Szeiff.Policajná hliadka podrobila vodiča dychovej skúške, ktorou bolo namerané 0,74 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje hodnotu 1,54 promile. To potvrdila aj opakovaná skúška. Následné preverovanie ukázalo, že muž nie je držiteľom vodičského oprávnenia.priblížil Szeiff.