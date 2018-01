Opozícia chce umožniť vysielanie českých rozprávok aj v pôvodnom znení

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 18. januára (TASR) - Umožniť vysielanie českých rozprávok a ďalších pôvodných audiovizuálnych diel určených deťom do 12 rokov aj v českom jazyku. To je cieľom návrhu novely zákona o štátnom jazyku, ktorý na rokovanie Národnej rady SR predložili opoziční poslanci Ondrej Dostál, Peter Osuský (obaja SaS), Viera Dubačová a Zuzana Zimenová (obe nezaradené).Členovia snemovne pripomínajú, že súčasný zákon dovoľuje vysielať české filmy a ďalšie pôvodné české programy bez toho, aby boli dabované alebo titulkované do štátneho jazyka. V právnej norme je však obsiahnutá aj úprava vysielania audiovizuálnych diel určených maloletým do 12 rokov, ktorá je striktnejšia.píše sa v zákone.Podľa autorov novely je tak dôsledkom aktuálneho zákona zákaz vysielania českých rozprávok a ďalších pôvodných audiovizuálnych diel určených deťom do 12 rokov v českom jazyku, hoci čeština je v Slovenskej republike všeobecne zrozumiteľným jazykom nielen pre dospelých, ale aj pre deti.upozorňuje štvorica predkladateľov. Za porušenie tejto povinnosti hrozia televíziám pokuty od 99 do 1659 eur.Dostál, Osuský, Dubačová a Zimenová ako ďalší argument uvádzajú, že podľa už zmeneného zákona o audiovízii je dabovanie inojazyčných audiovizuálnych diel určených pre maloletých do 12 rokov povinné iba pre diela, ktoré v pôvodnej jazykovej úprave nespĺňajú požiadavku základnej zrozumiteľnosti.napísali v dôvodovej správe.Poslanci preto považujú stav, ktorý pod hrozbou pokút zakazuje vysielať v slovenských televíziách české rozprávky v pôvodnom znení, za nesprávny a vecne neodôvodnený žiadnym skutočným verejným záujmom. Preto navrhujú upraviť zákon o štátnom jazyku obdobným spôsobom, akým boli v roku 2015 upravené príslušné ustanovenia zákona o audiovízii, a umožniť vysielanie pôvodných českých rozprávok v českom jazyku.