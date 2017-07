Opozícia chce z 28. októbra štátny sviatok, teraz je to pamätný deň

Tomáš Garrigue Masaryk, prvý prezident ČSR,



Bratislava 28. júla (TASR) - Deň vzniku Československa (28. október) by mal byť štátnym sviatkom a nie pamätným dňom. Navrhuje to štvorica opozičných poslancov, do parlamentu už predložili zmenené znenie zákona.povedal Ondrej Dostál (SaS), jeden z predkladateľov novely. Rovnakého názoru sú i Peter Osuský (SaS) a dve nezaradené poslankyne Zuzana Zimenová a Viera Dubačová.Slovensko má v súčasnosti päť štátnych sviatkov. Dostál tvrdí, že ani v prípade schválenia návrhu by sa na tom nič nezmenilo, prvý september - Deň Ústavy Slovenskej republiky - by mal byť podľa neho preradený zo štátnych sviatkov medzi pamätné dni.vysvetlil Dostál.Poslanci navrhujú stanoviť účinnosť zákona na prvého januára 2018, aby bol 28. október štátnym sviatkom od začiatku roka, v ktorom si pripomenieme 100. výročie vzniku Československej republiky.Obsahovo zhodný návrh predložili Dostál s Osuským v roku 2012. Snahu preradiť 28. október medzi štátne sviatky mali aj iní poslanci, neuspeli však.