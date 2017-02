Opozícia: Orbánova politika môže prispieť k dvojrýchlostnej Európe

Maďarský prezident Viktor Orbán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 17. februára (TASR) - Maďarská vláda svojimi snahami o väčšiu národnú suverenitu v rámci Európskej únie dosiahne iba to, že kľúčové krajiny Únie pristúpia k užšej integrácii bez Maďarska. Povedal to dnes v Budapešti Tamás Meszerics, poslanec Európskeho parlamentu (EP) za maďarskú opozičnú stranu Politika môže byť iná (LMP).Podľa Meszericsa by mohla týmto spôsobom vzniknúť dvojrýchlostná, prípadne viacrýchlostná Európa, a Maďarsko zostane na jej periférii, informovala agentúra MTI.Dvojrýchlostná Európa je už vlastne realitou, povedal europoslanec v súvislosti s rozdielnymi postojmi k vnútornej reforme únie, ktorú tento týždeň prerokoval EP.Reformné návrhy podľa Meszericsa smerujú k tomu, aby sa aktuálnym výzvam - od prekonania ekonomickej krízy až po migráciu - čelilo prehĺbením európskej spolupráce. Maďarská a poľská vláda naopak požadujú vrátenie viacerých kompetencií jednotlivým členským štátom. "" dodal Meszerics.uzavrel europoslanec za LMP.