Opozičné strany SaS a OĽaNO-NOVA tieňovú vládu nevytvoria

Na archívnej snímke Richard Sulík (vľavo) a Igor Matovič Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. decembra (TASR) - Opozičné strany SaS a OĽaNO-NOVA napokon tieňovú vládu nevytvoria. Pre TASR to potvrdil predseda liberálov Richard Sulík. Ešte v lete obe strany, ktoré vytvorili Opozičnú radu, vznik tieňového kabinetu verejne pripúšťali.távame, a nemáme dôvod pred voľbami túto spoluprácu ešte viac rozvíjať. Je to skúsenosť rôznych iných politikov," povedal Sulík.Líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič v reakcii uviedol, že Sulík bol proti tieňovej vláde od začiatku.odkázal.Rozširovať sa zrejme nebude ani existujúca Opozičná rada. Keď v máji vznikla, Sulík aj Matovič pripúšťali, že prizvú aj hnutie Sme rodina Borisa Kollára, len sa potrebujú trochu viac spoznať. Kollár dnes hovorí, že tam ísť nechce.uviedol Kollár.Tieňovú vládu zostavil v minulosti aj Smer-SD. Fungovala v rokoch 2011 až 2012, kedy bola strana Roberta Fica v opozícii. Táto tieňová vláda pravidelne zasadala a dokonca absolvovala aj výjazdy do regiónov. Jej založenie oznámil Fico 19. januára 2011 a skladala sa z viacerých ľudí, ktorí sa po voľbách v roku 2012 aj stali ministrami. "priblížil vtedy Fico.