Orbán: EP na nás tlačí, aby sme zmenili prisťahovaleckú politiku

Maďarský premiér Viktor Orbán, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 25. júna (TASR) - Cieľom správy o situácii v Maďarsku, ktorú schválil Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) Európskeho parlamentu (EP), je vyvinúť na Maďarsko nátlak, aby zmenilo svoj postoj k prisťahovaleckej politike. Povedal to v pondelok v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.Podľa agentúry MTI premiér v reakcii na pondelňajšie schválenie správy, ktorú spracovala holandská poslankyňa EP zo skupiny Zelených Judith Sargentiniová, ďalej konštatoval, že Sargentiniová je "človekom" amerického finančníka Georgea Sorosa, preto dokument považuje za Sorosovu správu.zdôraznil Orbán.Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v tejto súvislosti povedal, že v Bruseli prebiehal voči Maďarsku vykonštruovaný proces, ktorý teraz uzatvorili politickým rozsudkom.LIBE v pondelok veľkou väčšinou hlasov schválil osobitnú správu. Podľa prijatého dokumentu jestvuje v krajine jednoznačné nebezpečenstvo vážneho porušenia základných európskych hodnôt, preto je opodstatnené otvoriť proti Maďarsku konanie podľa článku č. 7 Zmluvy o EÚ pre vážne porušenie princípov právneho štátu.Maďarsko by sa v prípade reálneho otvorenia takéhoto konania stalo druhou krajinou po Poľsku, ktorej by v dôsledku tohto postupu hrozilo hoci aj odobratie hlasovacieho práva.Európsky parlament vyzval Radu EÚ, aby tiež zistila, či jestvuje vážne porušenie európskych hodnôt v Maďarsku.Za odporúčanie zo strany spomínaného grémia EP hlasovalo 37 a proti 19 europoslancov.