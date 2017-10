Orbán k výročiu revolúcie 1956: Západ ju obdivoval, no nechápal ju

Na fotografii maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 23. októbra (TASR) - Ľudia zo Západu síce obdivovali maďarskú revolúciu z roku 1956, no nechápali ju, povedal v pondelok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Uviedol to počas prejavu pred budapeštianskym Domom teroru pri príležitosti 61. výročia vypuknutia revolúcie proti diktatúre a sovietskej okupácii.vyhlásil premiér.zdôraznil Orbán. Západ vtedy Maďarov podľa neho nechápal, podobne ako ich dnes nechápe Brusel.Podotkol, že stredná Európa zostala poslednou zónou bez migrantov a vyjadril názor, že za novodobým sťahovaním národov, za príchodom miliónov migrantov a inváziou prisťahovalcov do Európy môže "ríša finančných špekulantov".podčiarkol.Podľa jeho slov je stredná Európa bezmigračnou zónou, preto sa boj o budúcnosť kontinentu sústreďuje práve sem. Za cieľ svojej politiky pritom Orbán označil bezpečnú, občiansku, kresťanskú a slobodnú Európu.vyhlásil Orbán.Svojich priaznivcov pritom uistil, že v budúcoročných parlamentných voľbách jeho strana Fidesz urobí všetko preto, aby opäť zvíťazila.Revolúcia v Maďarsku vypukla 23. októbra 1956. K pokojnému protestu študentov, ktorí požadovali väčšie politické slobody, sa postupne pridala inteligencia, robotníci aj roľníci, ktorí žiadali po rokoch stalinistického útlaku slobodu. Demonštrácie prerástli do ozbrojeného odporu proti sovietskym vojakom, ktorí mali revolúciu potlačiť.Po dvoch týždňoch sovietska Červená armáda revolúciu nakoniec krvavo potlačila, pričom zahynulo takmer 3000 ľudí, 12.000 bolo zranených a okolo 200.000 obyvateľov utieklo na Západ.