Orbán: Navrhujeme,aby migrantov Európa namiesto relokácie vyviezla von

Maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 27. júna (TASR) - Maďarsko navrhuje, aby Európa migrantov namiesto prerozdeľovania vyviezla von zo svojho územia. Podľa agentúry MTI to dnes vyhlásil v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.povedal Orbán na záverečnom podujatí série občianskych fór "Ochráňme Maďarsko!", ktoré zorganizovala parlamentná frakcia vládnej strany Fidesz.Ministerský predseda zdôraznil, že ani jednému národu nemôžu nariadiť, s kým musí žiť vo svojej vlastnej krajine, to môže podľa jeho názoru byť iba suverénnou voľbou týchto národov.Orbán vyjadril presvedčenie, že "ilúzia masovej integrácie" skrachovala, namiesto nej vznikajú paralelné spoločnosti, v ktorých stúpa kriminalita, zhoršuje sa bezpečnosť, hrozí terorizmus a množia sa teroristické útoky.Premiér uviedol, že v Európe, ktorá je kolískou demokracie, sa už nikto na nič ľudí nepýta.zdôraznil s poznámkou, že od roku 2010 kabinet zorganizoval v piatich prípadoch takzvané národné konzultácie, v ktorých sa vláda pýtala na názor Maďarov na najdôležitejšie záležitosti spoločnosti.V ostatnej konzultácii, ktorá sa skončila 31. mája, podľa jeho slov Maďari vyjadrili požiadavku, aby maďarské hospodárstvo bolo nezávislé a aby migračná politika Maďarska bola ochránená od "bruselských zásahov". Ako dodal, Maďari nechcú prijať ani jedného ilegálneho migranta - ani dočasne, ani inak.Orbán opäť ostro kritizoval zásahy amerického finančníka maďarského pôvodu Georgea Sorosa do záležitostí Maďarska. Povedal o ňom, že je to "špekulant disponujúci rozsiahlou mafiánskou sieťou, ktorý ohrozuje pokoj a budúcnosť Európy". Vyjadril presvedčenie, že aj právne konanie voči Maďarsku za utečenecké kvóty objednal v Bruseli Soros, ktorému vedenie Európskej únie podľa Orbána nadbieha.