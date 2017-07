Orbán po schôdzke s Netanjahuom: Maďarsko zhrešilo, neochránilo Židov

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (vpravo) a maďarský premiér Viktor Orbán počas uvítacieho ceremoniálu 18. júla 2017 v Budapešti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 18. júla (TASR) - Maďarsko spáchalo hriech, keď v druhej svetovej vojne neochránilo svojich židovských spoluobčanov. Podľa agentúry MTI to dnes vyhlásil v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po schôdzke s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.dodal Orbán a zdôraznil, že jeho krajina vyhlasuje nulovú toleranciu voči antisemitizmu.konštatoval predseda maďarskej vlády.Orbán vyjadril vďaku Netanjahuovi za to, že Izrael prispel k bezpečnosti Európy. Izraelského premiéra označil za vlastenca a dodal, že v budúcnosti budú úspešné vlády, ktoré sú vlastenecké.reagoval Netanjahu, ktorý ocenil, že Maďarsko sa stavia na stranu Izraela na medzinárodných fórach, a že je na čele spoločenstva krajín, ktoré bojujú proti novému antisemitizmu, aj proti delegitimizácii moderného izraelského štátu.Netanjahu priletel do Budapešti v pondelok večer z Paríža. Jeho návštevu sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia. Popoludní položí veniec k hrobu neznámeho vojaka na Námestí hrdinov a následne ho prijme prezident János Áder.V stredu bude predseda izraelskej vlády rokovať s premiérmi krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Tomuto zoskupeniu od 1. júla predsedá Maďarsko.