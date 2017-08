Orbán vyzval EÚ, aby uhradila polovicu nákladov na stráženie hraníc

Maďarský prezident Viktor Orbán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 31. augusta (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa obrátil listom na predsedu Európskej komisie Jeana-Claudea Junckera, aby Európska únia v rámci európskej solidarity prispela Maďarsku polovicou na doterajšie náklady na ochranu južnej hranice pred migrantmi. V Budapešti to oznámil minister riadiaci úrad vlády János Lázár.Podľa agentúry MTI Lázár pripomenul, že Maďarsko minulo na ochranu hraníc doposiaľ 800 miliónov eur. Zdôraznil, že v rámci európskej solidarity by bolo potrebné hovoriť aj o otázke ochrany hraníc, pričom solidarita by sa mala prejaviť aj v praxi.Minister informoval, že v stredu bolo v Maďarsku 680 migrantov, z nich 433 v tranzitných zónach, 190 v utečeneckých táboroch a zvyšní v strážených zariadeniach.Prvú líniu plota na 175 kilometrov dlhej hranici so Srbskom dokončilo Maďarsko vlani v septembri. Vláda vo februári nariadila posilniť ochranu hraníc vybudovaním druhej línie na južných hraniciach krajiny. Na plot zo žiletkového drôtu, ktorý dokončili v máji, a na vybudovanie viacerých tzv. hotspotov pri hranici, vyčlenil kabinet 38 miliárd forintov (122,6 milióna eur). Ďalšie výdavky sa týkali samotnej ochrany hraníc a výcviku príslušných zložiek.Vláda premiéra Viktora Orbána, ktorá bola doteraz kritizovaná z Bruselu, že v otázke migrácie nie je solidárna, tvrdí, že pred migrantmi chráni nielen seba, ale aj Európu.