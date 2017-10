Organizátorom cyklistických MS hrozí pre vysoké náklady bankrot

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bergen 1. októbra (TASR) - Organizátorom nedávnych majstrovstiev sveta v cestnej cyklistike v nórskom Bergene hrozí pre vysoké dlhy bankrot.Ani veľká divácka účasť počas celého týždňa nedostala organizátorov do čiernych čísiel.povedal manažér podujatia Helge Stormoen.Podľa medializovaných informácii sa rozpočet na MS pohyboval okolo 16,5 milióna eur. Momentálne však Stormoen spolu so svojimi kolegami žiada nórsku vládu o finančnú pomoc, keďže Nórskemu cyklistickému zväzu hrozí bankrot.Okrem toho požiadali o príspevky aj bežných ľudí, celkovo vyzbierali v tomto smere 375-tisíc eur.citoval portál cyclingnews.com Stormoena.V Bergene sa zapísal do histórie slovenský cyklista Peter Sagan, keď skompletizoval majstrovský hetrik v pretekoch cyklistických MS s hromadným štartom, čo dokázal ako prvý v histórii.