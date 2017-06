Organizovaný zločin na Slovensku prešiel postupným prerodom, tvrdí SIS

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júna (TASR) - Organizovaný zločin na Slovensku prešiel postupným prerodom a namiesto jednoduchej násilnej trestnej činnosti sa stále viac zameriava na páchanie sofistikovanejšej trestnej ekonomickej činnosti, ktorá je výnosnejšia, ťažšie odhaliteľná a trestne stíhateľná. Uvádza sa v správe slovenskej tajnej služby, ktorá je od dnešného dňa zverejnená na jej webovej stránke.Takýto vývoj, podľa dnešnej správy Slovenskej informačnej služby (SIS), podporuje aj skutočnosť, že slovenské policajné zložky už eliminovali väčšinu z najsilnejších zločineckých skupín orientujúcich sa na páchanie násilnej trestnej činnosti.Okrem ekonomickej kriminality podľa SIS patrili v hodnotenom období, teda v minulom roku, medzi najväčšie zdroje príjmu organizovaného zločinu v SR výroba, pašovanie a distribúcia drog a prekurzorov na ich výrobu. Slovensko je jednou z tranzitných krajín na prepravu drog z Balkánu do západnej Európy, z ktorých len malá časť sa spotrebúva na Slovensku.Okrem klasických, takzvaných tvrdých drog (heroín, kokaín) SIS v minulom roku zaznamenala zvýšený dopyt po lacných syntetických drogách, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, najmä v Česku, na Balkáne a na Ukrajine.Na Slovensku sa ich výroba vďaka legislatívnym opatreniam a zásahom bezpečnostných zložiek už čiastočne obmedzila, ale naďalej sú tieto drogy spolu s prekurzormi na ich výrobu dovážané na slovenský trh zo zahraničia. Okrem obchodov so syntetickými drogami SIS zaznamenala aj prípady nelegálneho obchodovania s pravými a falošnými liekmi.