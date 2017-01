Orgány verejnej moci a advokáti budú komunikovať so súdmi elektronicky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. januára (TASR) – Orgány verejnej moci budú so súdmi komunikovať už len prostredníctvom elektronických podaní. Takúto plošnú povinnosť navrhuje zaviesť Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. Ide o súčasť novely sudcovských zákonov, ktoré sú od 10. januára v pripomienkovaní.Povinnosť ministerstvo zavádza s ohľadom na zákon o e-Governmente a princípoch, na ktorých je vystavaný.zdôvodnil rezort.Rovnaká požiadavka sa týka aj advokátov, ktorí zastupujú účastníkov alebo strany v konaní. Plošná povinnosť komunikovať prostredníctvom elektronických podaní sa má týkať aj ich. Zmenu ministerstvo zapracovalo do zákona o súdoch, v praxi má začať platiť od 1. júla 2017.Porušenie novej zákonnej povinnosti nebude zakladať neúčinnosť procesného úkonu, ktorý orgán verejnej moci alebo advokát urobí. Spracovanie podania doterajším spôsobom však bude podliehať poplatkovej povinnosti.vysvetlil hovorca rezortu Peter Bubla.Súdy začali komunikovať elektronicky od novembra minulého roku. Právnickým aj fyzickým osobám s aktívnymi e-schránkami doručujú písomnosti týmto spôsobom. Doručenie má pritom rovnaké účinky, ako keď je písomnosť doručená zo súdu v papierovej podobe do poštovej schránky. Lehota na podanie opravného prostriedku začína plynúť po doručení do e-schránky alebo uplynutím lehoty uloženia, ktorej dĺžka závisí od typu písomnosti.