Osem ľudí utrpelo zranenia počas streľby pred mešitou v Avignone

Paríž 3. júla (TASR) - Osem ľudí utrpelo v nedeľu večer zranenia počas streľby pred mešitou v juhofrancúzskom meste Avignon. Podľa prvých zistení zrejme nešlo o teroristický útok, ale o vybavovanie si osobných účtov medzi mládežou.Informovala o tom dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroj blízky vyšetrovaniu a na regionálnu tlač. Dvoch z ôsmich zranených previezli do nemocnice.K incidentu došlo v momente, keď z avignonskej mešity vychádzali veriaci, ktorí však podľa všetkého neboli zamýšľaným terčom streľby. Svedkovia hovoria o dvoch ozbrojencoch so zakrytými tvárami, z ktorých jeden začal strieľať. Obaja potom z miesta činu ušli.Zranenia utrpeli štyri osoby, ktoré sa nachádzali priamo pred mešitou. Zvyšní štyria ľudia - členovia jednej rodiny - boli zranení v zhruba 50 metrov vzdialenom byte, kde ich zasiahli úlomky striel.Podľa regionálneho denníka La Provence polícia prípad nevyšetruje ako teroristický útok, ale má podozrenie, že išlo o vybavovanie si účtov medzi miestnou mládežou.Francúzsko zostáva - po sérii krvavých teroristických útokov z posledných rokov - v stave vysokej pohotovosti.Polícia minulý štvrtok zatkla muža, ktorý sa pokúsil vraziť autom do davu pred mešitou na parížskom predmestí Créteil. To sa mu však nepodarilo, pretože pred mešitou boli rozmiestnené bariéry, takže nikto neutrpel zranenia.