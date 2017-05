Oslavy futbalistov Žiliny režíroval Vavro: Sú to fantastické pocity

Na snímke hráč Žiliny Denis Vavro. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Žilina 28. mája (TASR) - Futbalisti a realizačný tím MŠK Žilina sa v sobotu, bezprostredne po výhre v poslednom zápase sezóny Fortuna ligy nad Podbrezovou, pustili do osláv siedmeho titulu majstra Slovenska v histórii klubu. Najskôr im pred zrakmi tisícok fanúšikov, ktorí sa zhromaždili na hracej ploche pred Západnou tribúnou štadióna Pod Dubňom, zavesili na krk zlaté medaily a potom dvojica hráčov, ktorá v tejto sezóne nosila na ruke kapitánsku pásku, Viktor Pečovský a Michal Škvarka zdvihla nad hlavu vytúženú majstrovskú trofej s názvom Esencia hry.K oslavám a majstrovským pokrikom s fanúšikmi už neodmysliteľne patria aj cigary a mnoho litrov šampanského. Poriadnu dávku penivého moku priamo z fľaše dostal na seba od hlavného zabávača tímu Denisa Vavra aj majiteľ klubu Jozef Antošík. Spŕška šampanského sa ušla neskôr aj fanúšikom. Tým rozdávali hráči ešte viac ako hodinu po zápase podpisy na dresy, lopty, telá a fotili sa s nimi i s majstrovskou trofejou.povedal stopér Vavro, ktorý by sa rád presadil aj v slovenskom tíme na júnovom európskom šampionáte 21-ročných hráčov v Poľsku.Svoju úlohu zabávača zvláda napriek mladému veku veľmi dobre. Najmä ultras fanúšikovia zo Severnej tribúny ho milujú a jeden chorál spievali počas zápasu s Podbrezovou aj na počesť rodáka z Partizánskeho.prezradil 21-ročný novopečený majster.Medzi priaznivcami žlto-zelených bol záujem o podpisy a fotografie so všetkými členmi zlatej partie Adriána Guľu, ako aj o kouča samotného. Ten takisto oslavuje so Žilinou svoj prvý trénerský titul v najvyššej súťaži.zhodnotil žilinský kouč.V súboji s Horehroncami išlo Žilinčanom ešte o jednu trofej, ale tentoraz individuálnu. Krídelník Filip Hlohovský síce pridal v 87. minúte zápasu svoj jubilejný 20. gól sezóny, ale o dve minúty neskôr mu šancu na ten, ktorý by ho posunul pred taktiež 20-gólového Guinejčana Seydoubu Soumaha so Slovana na čelo ligových kanonierov, vzal spred nohy spoluhráč Ramil Šejdajev.prezradil 20-gólový strelec sezóny, ktorý si najviac z gólov cení presný zásah z priameho kopu doma proti Slovanu, ktorým rozhodol zápas.Po skončení osláv majstrovského titulu na štadióne sa noví šampióni presunuli na Mariánske námestie, kde sa približne od trištvrte na desať večer začala druhá časť majstrovských osláv. Zhruba dvetisíc priaznivcov postupne za hudobného sprievodu dídžeja vyprevádzalo potleskom na tribúnu jednotlivých hráčov a členov realizačného tímu. Ako poslední prišli aj s majstrovskou trofejou kapitáni Michal Škvarka a Viktor Pečovský, aby aj ľuďom, ktorí neboli na zápase, ukázali za výbuchu ohňostrojov novú trofej. Ani na námestí nechýbalo kropenie fanúšikov šampanským, v dave i v rukách niektorých hráčov bolo vidno zapálené bengálske ohne a spoločné spievanie novej hymny MŠK Žilina, ktorú nahrala žilinská kapela AYA. Opäť zabával dav najmä Vavro, ku ktorému sa pridal aj šoumen z Nigérie, útočník Yusuf Otubanjo. Futbalisti si s fanúšikmi zaspievali aj populárneho Macejka, či známe žilinské chorály a po približne dvadsiatich minútach osláv a spoločnej fotografii so zaplneným námestím sa odišli zabávať do podnikov v centre mesta.