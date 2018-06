OSN: Roztržky okolo prijatia lode s migrantmi sú hanebné

Ilustračné snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Catania 13. júna (TASR) - Vysoký komisár OSN pre utečencov Fillipo Grandi označil v stredu spor okolo toho, ktorá európska krajina by mala prijať plavidlo so stovkami utečencov, za. Informovala o tom agentúra AP.Podľa Grandiho vyhlásenia môže Európska únia v najbližších týždňoch očakávať ďalšie podobné roztržky, pokiaľ nezosúladí svoju politiku v oblasti prisťahovalectva.Nezhody medzi Francúzskom, Talianskom a Maltou vznikli po tom, ako Rím a Valetta nepovolili zakotviť lodi Aquarius so 629 migrantmi na palube vo svojich prístavoch. Následne francúzsky prezident Emmanuel Macron obvinil Rím z cynického a nezodpovedného správania.Macronov úrad v utorok uviedol, že Francúzsko nechce, ktorý by niektorým európskym krajinám umožnil porušovať medzinárodné zákony a spoliehať sa na ďalšie členské štáty Európskej únie, že prijmú migrantov.Po týchto kritických vyjadreniach si Taliansko v stredu predvolalo francúzskeho veľvyslanca na konzultácie.Aquarius, ktorý patrí humanitárnej organizácii SOS Méditerranée a vezie utečencov z Líbye, bol následne presmerovaný do Španielska. Loď by mala v španielskom prístave Valencia zakotviť v sobotu.