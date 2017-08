Osobnosti spomínajú legendu - Mariána Vargu

Na archívnej snímke hudobník a skladateľ Marián Varga, ktorý si prebral Pribinov kríž II. triedy z rúk prezidenta SR Andreja Kisku. Foto: TASR/Martin Baumann Na archívnej snímke hudobník a skladateľ Marián Varga, ktorý si prebral Pribinov kríž II. triedy z rúk prezidenta SR Andreja Kisku. Foto: TASR/Martin Baumann

Pozrite si tiež: FOTO A VIDEO: Takto si bude Slovensko pamätať hudobníka Mariána Vargu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. augusta (TASR) – Správa o úmrtí Mariána Vargu zarmútila jeho dlhoročných blízkych spolupracovníkov Kamila Peteraja, Pavla Hammela a Laca Lučeniča. Slovenský hudobník, skladateľ, klavirista a rodák zo Skalice zomrel v stredu 9. augusta vo veku 70 rokov.„Spolupracovali sme viac ako 50 rokov, začali sme na platni Zvoňte, zvonky, potom to boli albumy Zelená pošta, Na II. programe sna, Continuo, Všetko je inak, Konvergencie, Divergencie, Labutie piesne, práca na týchto albumoch bola veľmi inšpirujúca,“ povedal pre TASR básnik a textár Kamil Peteraj."Ja som ho volal Marianko. Stretli sme sa na Konzervatóriu na Rybnej ulici, cez prestávku sme chodili fajčiť na dvor, tam sme sa spoznali. Padli sme si do oka, išli sme si občas sadnúť do kaviarne a viedli debaty o hudbe. Potom sa naše cesty rozišli, ja som šiel na VŠMU. Náhodou sme sa stretli pred Carltonom dva týždne pred príchodom Sovietskych vojsk. Marián ma zavolal, aby som si išiel pozrieť kapelu, v ktorej hral. Boli to Prúdy, išli sme do Československého rozhlasu, vtedy na Leninovom námestí, a Marián mi pustil skladbu Čierna ruža. Navrhol mi, či by som nenapísal texty. Pár dní nato som prišiel na skúšku, niektorých muzikantov som poznal, dal som im dva texty Jesenné litánie a Dám ti lampu. Oba potom vyšli na albume Zvoňte, zvonky. Tým sa to začalo,“ dodal.Divadlo Nová scéna uviedlo 8. októbra 1977 v premiére prvý pôvodný slovenský muzikál Cyrano z predmestia. Hudbu zložili Varga a Hammel. Texty piesní napísali Peteraj a Ján Štrasser. „Bol som v tom čase dramaturgom Novej scény a ako dramaturg som mal tento titul na starosti. Spolupráca bola vynikajúca, však Pavol a Marianko boli môjmu srdcu najbližší. Mnohí považovali Mariána za človeka z iného sveta. Bol veľmi vzdelaný, rozhľadený, inšpiratívny. Mal skvelé hudobné myslenie, vedel veľmi dobre harmonizovať, aby to zapadalo do seba. Elegantne narábal s farebnosťou tónov, načo siahol, to posvätil. A ešte jedna vec, nikdy nebol úplne spokojný s výsledkom, vždy chcel ešte výsledný tvar vylepšovať,“ doplnil Peteraj.Viac ako 50 rokov trvala spolupráca Mariána a Pavla Hammela, ktorá sa začala v skupine Prúdy. „Hľadali sme klaviristu a prijali sme Mariána. Vtedy ešte nefungovali hammondky, ale iba klasický klavír. Marián so svojím nekonvenčným prístupom formoval Prúdy, preto zneli tak, ako zneli. A podporoval ma aj ako interpreta. Z viacerých albumov spomeniem aspoň Zelenú poštu, Na II. programe sna, Všetko je inak alebo aj album Prúdy 1999. Hosťoval som ako spevák na albume Konvergencie. Pri nahrávaní tohto albumu skúšal Marián viacerých spevákov, ale nakoniec poslal pre mňa,“ povedal pre TASR Hammel.Doplnil, že veľmi príjemná bola spolupráca aj pri komponovaní muzikálu Cyrano z predmestia. "Pri niektorých pesničkách mal väčší vplyv Marián, pri niektorých ja. Ale nikdy sme to nedelili, kto viac, či on, alebo ja. Ako v ére Beatles dvojica Lennon – McCartney.“Správa o jeho úmrtí zaskočila aj multiinštrumentalistu Laca Lučeniča. Aj on s ním spolupracoval na viacerých hudobných projektoch. „Naša spolupráca bola inšpirujúca, taká vargovská. Mal hlboko zmapovaný hudobný svet a hudobné dianie. Keď som koncertoval na turné s projektom Satisfactory, bol hosťom na koncertoch,“ uviedol pre TASR.Podľa jeho slov si z viacerých situácií v nahrávacom štúdiu spomína na Mariánov sólový album Stále tie dni v roku 1984. "Prišiel som do štúdia, aby som nahral gitary. Vypočul som si klavírny podklad, keď som chcel začať, Marián mi podklad nepustil, nahrával som do ticha. Keď sme to prehrali, sedelo to.“Všetci traja umelci sa zhodli na tom, že odišla legenda a na slovenskej hudobnej scéne ostáva prázdne kreslo.