Osteoporózou trpia desaťtisíce Slovákov, ročne zláme tisícky kostí

Bratislava 18. októbra (TASR) - Osteoporóza - ochorenie, pri ktorom sa znižuje obsah kostnej hmoty, je na Slovensku stále nedostatočne diagnostikovaná a liečená. Myslí si to prezident Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí (SOMOK) a hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre vnútorné lekárstvo a endokrinológiu profesor Juraj Payer.povedal Payer. Odhaduje sa, že osteoporotická zlomenina vznikne vo svete každé tri sekundy. Na Slovensku ročne pribudne asi 39.000 nových zlomenín spôsobených rednutím kostí.Upozorňuje na nevyhnutnosť zmeny zdravotnej politiky týkajúcej sa tohto ochorenia.uviedol Payer. Prvá fraktúra podľa neho zdvojnásobuje riziko ďalšej fraktúry, ktorá nasleduje zvyčajne o šesť až osem mesiacov.Na Slovensku trpí osteoporózou približne 230.000 pacientov nad 50 rokov, z toho 14 percent je mužov a 86 percent žien. Ročne pribudne celkovo 39.000 nových fraktúr spôsobených rednutím kostí a až polovica z toho u mužov. Kým v prípade žien ide podľa prednostky Internej kliniky LF UPJŠ Nemocnice Košice-Šaca Sone Tomkovej vo väčšine o primárnu osteoporózu spôsobenú menopauzou, muži trpia častejšie na tzv. sekundárnu osteoporózu.Osteoporóza je ochorenie kostného tkaniva, ktoré sa prejavuje ubúdaním množstva kostnej hmoty a poruchami mikroarchitektúry kostí. To vedie k oslabeniu pevnosti kostí, a tým k zvýšeniu lámavosti. Osteoporóza vyvoláva rad ďalších ochorení, k najčastejším patria: akútna a chronická bolesť, problémy s dýchaním, reflux a iné zažívacie problémy, ale aj depresia, zakrivenie chrbta, pokles hmotnosti, či vyklenutie brucha.Ochorenie prezývané aj ako tichý zlodej kostí sa môže celé roky vyvíjať celkom nenápadne a nespôsobovať pacientovi žiadne ťažkosti, až kým sa neobjaví prvá zlomenina. Preto by mal preventívne navštíviť lekára každý, kto má viacero rizikových faktorov ochorenia, najmä ľudia nad 60 rokov. Základnou diagnostickou metódou je denzitometrické vyšetrenie, vďaka ktorému dokážu lekári zhodnotiť zdravie kostí a odhaliť problémy ešte skôr, ako sa prejavia.