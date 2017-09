Ostrov Jersey uspel s odvolaním, jeho prihlášku prerokuje UEFA

Futbalová lopta. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 29. septembra (TASR) - Športový arbitrážny súd v Lausanne (CAS) rozhodol, že prihlášku ostrova Jersey na prijatie do Európskej futbalovej únie (UEFA) by mali prerokovať na kongrese.CAS vyhovel žiadosti Futbalového zväzu Jersey (JFA), ktorý sa odvolal proti zamietavému postoju exekutívy UEFA v roku 2015. Podľa verdiktu to nebol príslušný orgán, ktorý môže rozhodovať o prihláškach členov. Rozhodnúť v tomto smere musí kongres, uviedol CAS.Arbitrážny súd zároveň odmietol žiadosť JFA v bode prijatia za plnohodnotného člena UEFA. Podľa výboru nespĺňa všetky požiadavky potrebné na získanie štatútu plnohodnotného člena, informovala agentúra DPA.